Limon bahçeleri yerini muza bıraktı

Türkiye'nin limon üretiminin yarısından fazlasının karşılandığı Mersin
'in Erdemli ilçesinde, son yıllarda limon fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve muzun daha yüksek gelir sağlaması nedeniyle bazı üreticiler limon bahçelerini söküp yerine muz seraları kurdu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Erdemli'nin 'limonun başkenti' olduğunu, ancak muz üretiminin gün geçtikçe yaygınlaştığını söyledi. İlçenin limon üretimi ve ihracında büyük rol üstlendiğini dile getiren Şahin, Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'e yakınının Erdemli'den karşılandığını belirtti. Şahin, son yıllarda ise ilçedeki bazı çiftçilerin muzun daha iyi para etmesi nedeniyle üretimde tercih değişikliği yaptığını ifade ederek, "İyi para etmesinden dolayı çiftçilerimiz muza yöneliyor" diye konuştu. Çiftçilerin limon bahçelerini söküp yerine muz seraları kurduğunu söyleyen Şahin, "İlçemizde bin 500 dönüm civarında muz serası var. Rekoltede dönüm başı yaklaşık 8 ton civarında ürün veriyor" dedi. Şahin, adını yetiştirdiği üründen alan Limonlu Mahallesi'nde de limon bahçelerinin her geçen gün yok olduğunu ifade etti. 8 LİRADAN SATILIYOR
İlçede yetiştirilen muzun çok kaliteli olduğunu vurgulayan Şahin, "İthal muzlara göre çok daha iyi. Erdemli'de şu anda en revaçta olan ürün muz. Muz dalında 4-4,5 lira civarında alıcı buluyor ancak pazarda 7-8 liraya satılıyor" diye konuştu. GETİRİSİ ÇOK YÜKSEK
Şahin, ilçede üretilen muzun piyasada 'Lamas muzu' veya 'Erdemli muzu' adıyla satıldığını da sözlerine ekledi. Muz üreticisi Ercan Aktan da Erdemli'de limona alternatif olarak muz serası kurduklarını dile getirdi. Aktan, "Anamur muzunu burada da yetiştiririz dedik ve başarılı olduk" diye konuştu.