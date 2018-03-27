Tatvan’da “meyve ağacı budama” eğitimi

"Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" adlı proje kapsamında İş-Kur destekli olarak verilen kursa 20 çiftçi katılım gösterdi. Tatvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerinden ziraat mühendisleri Harun Koyunoğlu ve Semih Aykut tarafından verilen eğitimlerde, çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Toplam 11 gün deva eden kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kurban, "Ülkemizin bütün yörelerinde meyve yetiştirilmektedir. Meyveciliğimizin geliştirilmesi ancak modern teknik ve yöntemlerin kullanılması ile mümkün olacaktır. Meyve ağaçları yetiştiriciliğinin en önemli uygulamalarından biri de budama işlemidir. Bu işlem ne kadar doğru ve kararlılıkla uygulanırsa sonraki yıllarda meyve ağaçları o derece sağlam ve istikrarlı olur. Bu işlemin uygulanmaması veya yanlış uygulanması, meyve ağaçlarının ömrünü kısaltacağı gibi ekonomik kayıplara da sebep olur. Bu nedenle tüm bu gereklilikler göz önünde bulundurularak 'Meyve Ağaçlarında Budama' kurs programı hazırlanmıştır. Program ile meyve ağaçlarının budanmasına ait bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda eğitime katılan kursiyerler bir meyve ağacının nasıl budanması gerektiğini öğrendiler. Öncelikle kendi köylerindeki meyve ağaçlarından başlamak üzere diğer köylerimizdeki meyve ağaçlarını da budayarak daha tecrübeli meyve ağaçları budayıcısı olacaklardır" diye konuştu.

