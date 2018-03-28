Adıyaman Üniversitesi 13. yılına girdi

Mart 2006'da kabul edilip yayımlanan kanun ile İnönü Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Harran Üniversitesinin Adıyaman il sınırları içerisindeki akademik birimlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle kurulan Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) 12 yılı geride bıraktı.

Kurulduğu zaman 3 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokuluna sahip olan Üniversite bugün, 13 fakülte, 3 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 14 uygulama ve araştırma merkezine sahip olup Merkez Külliye, Besni Külliyesi, Gölbaşı Külliyesi ve Kahta Külliyesi olmak üzere 4 külliyede toplam 2 milyon 287 bin metrekarelik alanda çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin de içerisinde yer aldığı 20 bini aşkın öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

2011 yılında Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün ilk günden belirttiği "Yaşayan ve Yaşatan Üniversite" ilkesi doğrultusunda ilk atılımlarını gerçekleştiren Adıyaman Üniversitesi bugün de yatırım ve projeleriyle Adıyaman'a hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sunuyor, büyüme ve gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Adıyaman Üniversitesinin geçen 12 yılını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Üniversitenin misyonu, vizyonu ve kalite politikasından ödün vermediklerinin altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, bilim, kültür-sanat ve spor alanındaki başarıları dile getirerek, "Adıyaman'ın Üniversitesi olarak 12 yılı geride bıraktık. Artık Adıyaman'ın şehir gibi inşa edilmiş bir üniversitesi var. Eğitimden bilimsel çalışmalara, spordan sanata kadar birçok alanda başarıdan başarıya koşan bir üniversitesi var. Bizler geçiciyiz. Burası Adıyaman'ın, Adıyamanlının üniversitesidir. Yaptığı yatırımlarla, verdiği eğitimle, öğrencisine sunduğu sosyal, kültürel imkânlarıyla, tarihi yeniden canlandıran yapılarıyla nesilleri geleceğe en iyi şekilde hazırladığımız Adıyaman'ın Üniversitesi için nice uzun yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.