Adıyaman'da muhtarlar toplantısı Gölbaşı ilçesinde yapıldı

Gölbaşı ilçesine gelişinde Vali Kalkancı'yı Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçe yöneticileri ile köy ve mahalle muhtarları karşıladı.

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde Gölbaşı Tabiat Parkı içerisinde bulunan salonda düzenlenen köy ve mahalle muhtarları toplantısına Vali Yardımcısı Adem Kaya, Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Avukat Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret keleş, Belde Belediye Başkanları, ilçe kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, kamu kurum ve kuruluşlarınca 2017 yılında Gölbaşı ilçesinde yürütülen yatırım ve projeler ile 2018 yılında programa alınarak yapılması planlanan çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Doğu ve güneydoğu illerinin kavşak noktası olan Gölbaşı ilçesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Gölbaşı ilçemiz, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, gelenek ve görenekleri, devletine, milletine ve bayrağına olan sadakati ile müstesna ilçelerimizden biridir. İlçemize son yıllarda her alanda ciddi yatırımların yapıldığını görüyoruz. Diğer ilçelerimize göre Gölbaşı ilçesinin alt ve üst yapı hizmetlerinin tamamlanma noktasına geldiğini görüyoruz. Gölbaşı ilçemiz her türlü hizmetin en iyisini hak ediyor. Bugün kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleriyle birlikte siz değerli muhtarlarımızın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde ve imkânlarımızın el verdiği ölçüde Gölbaşı ilçemizin sorunlarını çözmenin çaba ve gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Toplantıda özellikle uyuşturucu ve terörle mücadelenin önemine değinen Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ile mücadelede çok ciddi mesafeler aldı. Güvenlik güçlerimiz terör ve uyuşturucu ile mücadele konusunda elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı terör ve uyuşturucu müptelasında korumak için toplumun her kesimine ve özellikle de köy ve mahalle muhtarlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Uyuşturucu ailelerimizin, çocuklarımızın, milletimizin ve ülkemizin gelecekteki en büyük tehdit unsurudur. Adıyaman'ı terörle dize getiremeyenler gençlerimizi uyuşturucu bataklığına sokmaya çalışarak Adıyaman üzerinde ciddi bir oyun oynamaya çalışıyorlar, ama buna müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle hükümetimiz bu konuda terörle ve uyuşturucu ile mücadelede kesin kararlıdır" diye konuştu.

Vali Kalkancı'nın konuşmanın ardından köy ve mahalle muhtarları, köyleriyle ilgili çeşitli sorun ve taleplerini dile getirirken, kurum amirleri de bu sorunları tek tek not alarak, sorunların çözümü noktasında gayret sarf edeceklerini dile getirdi.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda Vali Nurullah Naci Kalkancı, köy ve mahalle muhtarlarının dile getirdiği talepleri tek tek not alarak, bu sorunları inceleyeceklerini ve imkânların el verdiği ölçüde sıkıntıları çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.