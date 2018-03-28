Engelli annenin tek isteği akülü araç

Mersin
'de
yaşayan ve 6 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda neredeyse yürüyemez hale gelen bir çocuk annesi Kader Aykan (30), tedavi olup yeniden eskisi gibi yürümek istiyor. 23 Nisan'da oğlunun gösterisini izlemek isteyen yüzde 74 engelli kadın, yetkililerden akülü araç istedi. Aykan, "Akülü sandalyem olursa ben oğlumla okula gidebilirim, gösterisini izleyebilirim" dedi. Kadının eli ve ayağı olan Mahir Deren (9) de annesinin tedavi ettirilmesini, kendisini gezdirmesini istiyor. 6 yıl önce uzandığını ve kalktığında başının döndüğünü anlatan Aykan, "Hastaneye git gel derken 3. gününde yüz felci geçirdim. 8 gün burada hastanede yattım. Ankara'ya sevk ettiler. Orada tekrar yüz felci geçirdim. Bir kulağım sağır oldu, gözlerim görmedi. 1,5 ay öyle geçti. Bana bir alet takıldı ve kan değişimi yapılırken kulağım açıldı, gözlerim açıldı. Hastalığımın ilk 3 yılındaki tedavilerde iyi ilerlemeler oldu. Ancak son 2 yıldır sürekli geriliyorum. En son konuşmam da bozuldu. Acı çekiyorum" diye konuştu. Maddi durumu olmadığı için Ankara'ya gidemediğini vurgulayan Aykan, "Kesin bir teşhis yok ama beyinde lezyon var. Denge merkezini etkiliyormuş. Hastalığın tedavisi başka bir yerde var mı yok mu bilmiyorum. Oturduğum yerde oğlumun okuldan gelmesini bekliyorum. Çünkü Deren benim elim, ayağım. Deren benim her şeyim. Kimse olmasa da o hep var" şeklinde konuştu. Sadece tedavi olmak istediğini kaydeden Aykan, 23 Nisan'da gösterisi var ben gösterisini izlemek istiyorum. Oğlumun ve benim tek istediğim bu. Akülü sandalye istiyorum" dedi.