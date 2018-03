GAİB’te Elektronik İmza Ve Kayıtlı Elektronik Posta Kullanımı Semineri

Toplantıda Genel Sekreterlik çalışanları tarafından değişen mevzuata ek olarak bakanlık talimatları ışığında son gelişmeler hakkında çeşitli bilgiler verildi. Düzenlenen seminerde ihracata yönelik devlet destekleri mevzuatlarında yapılan değişiklikler ile 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren İhracata yönelik devlet desteklerine ilişkin tüm başvuruların Elektronik İmza Ve Kayıtlı Elektronik Posta Kullanımı (KEP) yoluyla yapılmasının zorunlu hale getirildiği, bu tarihten itibaren her türlü destek başvurusu ve bu konu ile ilgili her türlü yazışmanın, yetkili kişinin elektronik imzası ile şirkete ait KEP adresi aracılığıyla yürütülmesi gerektiği açıklandı. Konularla ilgili katılımcıların soruları da yanıtlanırken, yeni uygulamalarla işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılacağı açıklandı.



İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada artık ihracata yönelik devlet desteklerinin işleyişinde yeni bir dönemin başladığını, bu konuda firmalara yol gösterici olmak amacıyla firmalarca yapılan teknik altyapı çalışmaları ve diğer hazırlık sürecinde yaşanan sorunların dile getirilebileceği bir ortam oluşturulduğunu ve çözüm önerilerinin tartışıldığını dile getirdi. İhracata yönelik devlet destekleri ile ilgili yapılan değişikliklerin üyelere bütün detaylarıyla anlatılması için çeşitli dönemlerde seminerler düzenlendiğini belirten Başkan Çıkmaz, firmalara konunun önemini sürekli anlattıklarını, yeni dönemde uyulması gereken hükümlere dair bilgilendirme yapıldığını belirtti. Yeni dönemde karşılaşılabilecek zorlukların daha iyi anlaşılması için düzenlenen seminerlerin başarılı geçtiğini belirten Çıkmaz, firmaların gerekli teknik altyapılarını bir an önce hazırlamaları gerektiği de sözlerine ekledi. Çıkmaz, firmaların iç işleyiş yapılarını bu açıdan gözden geçirmeleri gerektiğini, destek başvuruları ve teknik altyapı konusunda firma içerisinde bir üst düzey koordinasyon sağlanmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

GAİB her türlü desteği vermeye devam edecektir



Yeni uygulamalarla ilgili firmaların sürece adapte olmasında GAİB bünyesinde görevli uzmanların firmalara gerekti teknik desteği vereceğini de açıklayan Çıkmaz, üyelerin karşılaştıkları sorunların çözümü için gereken duyarlılığı her zaman sergilediklerini, Genel Sekreterlik çalışanlarının da firmalara yardımcı olmak adına kendilerini firmaların yerine koyacak şekilde duyarlı davrandıklarını, gelişmelere hep açık olduklarını belirterek, değişimlere anında uyum sağlama konusunda personeline güvendiğini dile getirdi. Çalışma arkadaşlarının firmalara yaklaşımı ve çözüm odaklı yaklaşımları konusunda diğer Genel Sekreterlikler arasında ayrı bir yeri olduğuna inandığını vurgulayan Çıkmaz, firmaların ihracat ve ihracat destekleri ile ilgili her konuda Genel Sekreterlik çalışanlarına danışabileceklerini, personelin bu konuda gereken özen ve yardımı göstermekte olduğunun altını çizdi.