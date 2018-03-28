Kütüphaneler Haftası

Batman'da 16 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Ahmet Deniz öğrencilerle yarım saat kitap okudu. Etkinliğin kitap okumada farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu söyleyen Vali Deniz, Türkiye'de okuma oranın düşüklüğüne dikkati çekti. Deniz, şöyle konuştu:

"Özellikle ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın iyi eğitim almaları lazım, okumaları lazım, geçmişini, tarihini bilmeleri lazım ki geleceği inşa etsinler. Türkiye'nin genel problemi maalesef çok fazla okumuyoruz. Başlattığımız kampanyaya yoğun bir ilgi var. Her kesimde ciddi bir farkındalık oluştu. İnsanlarımız her yerde artık kitap okumaya başladı, otobüste, parkta, bahçede, kütüphanede kitap okuyor."

Etkinliğe katılan 8. sınıf öğrencisi Ahmet Gündüz, etkinliğin gençleri okumaya teşvik edeceğini söyledi.

Aleyna Nur Ertuğrul ise kitap okumanın insanı aydınlattığını işaret ederek "Herkesin kitap okuması lazım. Kitap okumak insanların bilgisini artırır, zihnini geliştirir. Stadyumda herkes kitap okuyor, çok eğlenceli." dedi.Daha sonra 2 bin öğrenciyle "Batman Okuyor" kareografisi oluşturuldu.

SİİRT

Türk Kütüphaneciler Derneğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kitapseverler, kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla 30 dakika kitap okudu.

Siirt İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ayşegül Çayır, AA muhabirine, kitap okumanın önemine vurgu yapmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kitap okumanın önemine değinen Çayır, "Bugün öğrencilerimiz ve okuyucularımızla bir araya geldik. Onlara kitap dağıttık ve yarım saat kitap okuma etkinliği düzenledik. Bu sayede okuma alışkanlığını, kültürünü tüm vatandaşlara yaymayı planladık. İnşallah kitap okuma alışkanlığı bu sayede artar." dedi.

Sümeyra Uçar da kütüphanelerin genel olarak kullanım noktasında halka örnek olmaya çalıştıklarını aktararak "Bu tür küçük etkinliklerimizi toplumun içinde yaparak da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah örnek olabilmişizdir, inşallah gelen insanlar kütüphanelerden daha çok faydalanır." diye konuştu.

ELAZIĞ

Elazığ'da Kütüphaneler Haftası kapsamında İl Halk Kütüphanesince "81 ilde kitap okuyoruz" sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte de vatandaşlar 45 dakika kitap okudu.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinçci, amaçlarının insanları okuma alışkanlığına yönlendirmek olduğunu dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İnsanların zaman harcadığı her köşeye küçük kütüphaneler oluşturmaya çalışıyoruz. Okumayı önce ailede başlatmak istiyoruz. Akşamları anne ve baba çocuklarla birlikte kitap okumalıdır. Bir insan günde 45 dakika okumaya verdiği zaman iyi bir okuyucu olur. Okuma hayatı insana sevdiriyor."