Melih ABİ: Cetvel Irmağı kenarındaki demir korkulukları kim çalıyor?

Tarsus'un kuzeyinde Yenimahalle, Gaziler, Mithatpaşa mahallelerinin ortasından geçen büyük bir DSİ kanalı var.

Cetvel Irmağı da denilen bu büyük DSİ kanalına insanların düşmemesi için korkuluklar yapıldı.

Okurumuz İslam Boz;

"Demir korkulukları hırsızlar belirli aralıklarla çalmış" diyor.

DSİ kanalının çevresinden geçenler yine korkmaya başladı.

Şevket Başkan sana iş çıktı…

***

Merkez Cami önü oyuk oyuk olmuş



Artık havalar düzeldi.

Tam da asfaltlama zamanı.

Sabancı Merkez Camisi'nin önü mesela.

Oyuk oyuk olmuş.

Araçların lastiğini patlatacak cinsten.

Niye yapmıyorsunuz kardeşim?

Trafik burada durma noktasına geliyor.

Kazalar da çabası…