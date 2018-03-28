Öğrenciler Kent Ormanında fidan dikti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çevre bilincinin gelişmesi ve ağaç sevgisinin aşılanması amacıyla fidan dikme etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler kapsamında Diyarbakır'daki çeşitli okullarda öğrenim gören anasınıfı öğrencileri, öğretmen ve velileriyle katılarak fidan diktiler. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı görevlileri, Kent Ormanına öğretmen ve velileriyle birlikte gelen öğrencilere fidan dikiminden önce doğa, doğanın insan yaşamında önemi, insanın canlı türündeki bitkilere nasıl yaklaşması gerektiği ve fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi.

Görevliler, ardından hazırladıkları alanda çocuklara refakat ederek fidan dikmelerine yardımcı oldu. Öğrenciler, gruplar şeklinde İran Çamı türünde fidanları toprakla buluşturarak toprağa can suyu verdiler. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı görevlileri, öğrencilerin diktikleri fidanlara isimlerinin yazılı olduğu dövizleri astılar. Fidan dikme etkinliğinin ardından öğrenciler öğretmenleri ve görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



BUGÜN NELER OLDU