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Öğrenciler nda dikti

Büyükşehir Belediyesinin baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte başlattığı dikme etkinliklerine anasınıfı öğrencileri katılarak fidan dikti.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:41
Öğrenciler Kent Ormanında fidan dikti

Büyükşehir Belediyesi çevre bilincinin gelişmesi ve ağaç sevgisinin aşılanması amacıyla dikme etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler kapsamında Diyarbakır'daki çeşitli okullarda öğrenim gören anasınıfı öğrencileri, öğretmen ve velileriyle katılarak fidan diktiler. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı görevlileri, na öğretmen ve velileriyle birlikte gelen öğrencilere fidan dikiminden önce doğa, doğanın insan yaşamında önemi, insanın canlı türündeki bitkilere nasıl yaklaşması gerektiği ve fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi.
Görevliler, ardından hazırladıkları alanda çocuklara refakat ederek fidan dikmelerine yardımcı oldu. Öğrenciler, gruplar şeklinde İran Çamı türünde fidanları toprakla buluşturarak toprağa can suyu verdiler. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı görevlileri, öğrencilerin diktikleri fidanlara isimlerinin yazılı olduğu dövizleri astılar. Fidan dikme etkinliğinin ardından öğrenciler öğretmenleri ve görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Öğrenciler Kent Ormanında fidan dikti
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