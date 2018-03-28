Okuma ve yazmaya geçen 8 bin 500 öğrenciye hediye

Çocuk ve Kitap Dostu Kayapınar Belediyesi olarak ilçedeki resmi ve özel okullarda eğitim gören ve gösterdiği başarı ile okuma ve yazmaya geçen Kayapınarlı 8 bin 500 öğrencinin ilk başarı belgeleri ve hediyeleri teslim edilmeye başlandı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı tarafından, minik öğrencilere gönderilen başarı belgesinde "Sevgili okuma ve yazmaya geçtiğini büyük bir mutlulukla öğrendim. Başta seni, sonra emeği geçen öğretmenini ve aile büyüklerini tebrik ederim. Nice güzel başarılara imza atmanı diler, gözlerinden öperim" dedi.



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