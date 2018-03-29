Arkadaş cinayetine 18 yıl hapis cezası

Adana
'da 40 bin TL alacağı olan arkadaşı Savaş Topal'ı (39) kendisine küfür ettiği için tabancayla öldürdüğü ileri sürülen emekli uzman çavuş Murat Erdoğan (45) Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapisten haksız tahrik sayesinde kurtuldu. Mahkeme heyeti, ölenin küfür etmesini haksız tahrik sayarak cezayı 18 yıla indirdi. Sanık, olayın kaza sonucu meydana geldiğini öne sürdü. 40 BİN LİRA
Olay, 13 Kasım 2017 tarihinde Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Savaş Topal, arkadaşı Murat Erdoğan, Uğur Erdoğan ve Serhat Tunçdemir ile birlikte otomobille gezintiye çıktı. Bu sırada Murat Erdoğan otomobili kullanan Savaş Topal'a verdiği 40 bin lirayı istemesi sonucu tartışma yaşandı. Murat Erdoğan, tabancayla otomobili kullanan Topal'ı öldürdü.