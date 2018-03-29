Büyükşehir ve Emniyet’ten ortak otopark uygulaması

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü uygulama ile şehir içerisinde çift sıra parka müsaade edilmiyor. Trafik akışının yoğun olduğu Kıbrıs Meydanı, Azerbaycan Bulvarı, Yeni Hükümet ve Trabzon caddelerinde yürütülen çalışmada trafik polisleri ile zabıtlar ortak hareket ederek sürücüleri uyardı, araçlara cezai işlem uygulandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, "Özellikle çift sıra parklarla mücadele, kaldırım işgalleri, yaya geçitlerine park eden araçlar, engellilere ayrılan yerlere park edilen araçlarla ilgili trafik zabıtamız ile yaptığımız bir protokolde ortak ekipler kurduk. Yeni proje hayata geçti" dedi. Zabıta Dairesi Başkanı Eyüp Karataş ise, "Çalışma ile kent trafiği rahatlayacak" diye konuştu.