Kültür ve sanat ateşi Adana’da tutuştu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'de Kültür-Sanat Buluşmaları programının ateşini Adana
'dan yaktı. Yayman, Vali Mahmut Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, turizmciler ve kentteki yetkililerle Yeni Adana Müze Kompleksi'nde bir araya gelerek sorunları dinledi, çözüm yolu aradı. Adana'nın kültürüne, tarihine dikkati çekmek amacıyla buluştuklarını belirten Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "İçinden ırmak akan nadir şehirlerden olan Adana, tarih boyunca dünyanın en önemli stratejik merkezlerinden bir tanesi olmuştur. Bu yüzden Kültür-Sanat Buluşmaları programının ilkini Adana'dan başlattık" şeklinde konuştu. Türkiye'nin, dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğunu belirten Yayman, "Bu açık hava müzesinin en büyük müzelerinden bir tanesi de Adana" diye konuştu. Yayman, "Adana bereket şehri. Adana'nın kültürüne, tarihine dikkati çekmek amacıyla buradayız. Adana, tarih boyunca dünyanın en önemli stratejik merkezlerinden bir tanesi olmuştur. Allah'ın en cömert davrandığı illerden biri" dedi. İKİNCİ TOPLANTI
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bu buluşmaları sık sık yapacaklarının altını çizerek, "Adana'nın tanıtımı için buradayız. Sonuca ulaşmak için 6 Mayıs tarihinde daha geniş kapsamlı bir toplantı yapıp Kültür- Sanat Buluşmalarını geniş kitlelere ulaştıracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. Vali Mahmut Demirtaş ise Adana'nın tanıtımı için bir araya geldiklerini belirterek, "Adana gerçekten bir açık hava müzesi. Kentin her ilçesinde tarihi eserler var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana, hem tarımda hem turizmde hem de sanayide ciddi anlamda ilerleme kaydetmiştir. Belli bir dönem duraklama olmuş ama inşallah yeninden eski günlerine dönecektir" diye konuştu. Konuşmaların ardından Yayman ve katılımcılar müzeyi gezdi.