Psikolojinin gündemi bu kez ‘Oyun Terapisi’

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından bu yıl 11'incisi geçekleştirilen "Psikoloji Gündemi", Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti. HKÜ'nün ev sahipliği yaptığı ve Türkiye'nin en proaktif psikoloji bölümünün organize ettiği, programda "Oyun Terapisi" tüm yönleri ile ele alındı.Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen, "Psikoloji bölümü yapmış olduğu çalışmalarla Türkiye'deki psikoloji çalışmalarına yön vermektedir. Bu programın öğrencilerimize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki daha önceki toplantılarda olduğu gibi psikolojide yeni eğilimler ve yeni yönelimler ile oyun terapisi, enine boyuna tartışılacak" dedi. HKÜ Psikoloji Bölümü tarafından çocuk için oyunun önemine dikkat çekmek amacıyla oluşturulan "Haydi Gel Oynayalım" sosyal medya kampanyasının tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Çocuk için oyunun önemine dikkat çeken ve sosyal medyada #haydigeloynayalim hashtagı ile gerçekleşen kampanya, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Programın devamında; dünyaca ünlü Reyhana Seedat 'Magic Of Play Therapy', Uzm. Pedagog Mehmet Teber 'Çocuk Merkezli Oyun Terapisi', Uzm. Psk. Aslı Candan Kodalak 'Oyun Terapisi', Uzm. Klinik Psk. Nazende Öksüz Demir ise 'Oyun Terapisinde Vaka Örnekleri' konulu sunumlarını yaptı.