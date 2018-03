Üreticinin umudu sözleşmeli tarım

BUGÜN NELER OLDU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, Niğde ziyareti sırasında ülke genelinde sözleşmeli tarıma geçileceği yönündeki açıklamaları patates üreticilerini umutlandırdı. Sözleşmeli olarak üretilecek ürünler, alım ve fiyat garantisi olacağı için çiftçi herhangi bir sıkıntı yaşamadan emeğinin karşılığını alacak. Bu sayede patatesin depolarda çürümesinin de önüne geçilecek.Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, sözleşmeli tarımın, çiftçinin geleceğe umutla bakması anlamına geldiğini belirterek, "Sözleşmeli tarımda bölgelerin kendine has yetiştirdiği ürünler var. Her bölgede bu uygulama sanırım birkaç üründe yapılacak. Örneğin Niğde Türkiye'nin en fazla patates üreten illerinin başında geliyor. Ürün bir yıl çiftinin yüzünü güldürse birkaç yıl sıkıntı yaşatıyor. Bu yıl da sıkıntılı. Bunları yaşamamak için sözleşmeli tarımın bir an önce uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz" dedi. Üreticilere fiyat ve alım garantisi verilmesinin tarımda önemli bir gelişme olduğunu dile getiren üretici ve tüccar Ünal Topal de şunları söyledi: "Patates üreticisi neredeyse her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyor. Binlerce ton patates, pazarlanamadığı için depolarda bekliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın açıkladığı uygulama hayata geçirildiğinde üretici açısından çok önemli bir adım atılmış olarak. Sözleşmeli tarım bir an önce hayata geçsin ve yaygınlaştırılsın. Biz üretici olarak bunu istiyoruz."Kentte 18 yıldır patates üretimi ve tüccarlık yapan Serdar Baştürk ise sözleşmeli tarım uygulaması hakkında tereddütleri olduğunu söyledi. Baştürk, "Geçtiğimiz yıllarda yemeklik patatesi üç yılda bir ekmemiz önerildi. Ama Ödemiş yılda iki kez ürün aldı. Her kente farklı uygulama olursa başarılı olamaz. Ulusal anlamda her ürünün aynı şekilde değerlendirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.