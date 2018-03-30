56 milyon liralık içme suyu yatırımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçelerde içme suyu yatırım çalışmalarına başladı. Pazarcık'ta 1976 yılında döşenen içme suyu şebekesinin ihtiyacı karşılayamaz olmasından dolayı kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi 32 milyon TL'lik yatırımla ilçenin içme suyu şebekesini yeniliyor. Baştan sona değişecek şebekede çalışmaların yüzde 30'u tamamlanırken, geri kalan yüzde 70'lik kısmı da yılsonuna kadar bitirilecek. Proje kapsamında 150 kilometre isale hattı ve 5 tane de su deposu yapılacak. Kahramanmaraş'ın yaylası konumunda olan Göksun ilçesinde de içme suyu şebekesini yenileme çalışmalarına başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi burada 24 milyon TL'lik bir yatırıma imza atıyor. İller Bankası desteği ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek çalışmalarda Göksun ilçesinde 15 kilometre isale hattını yapıldı. Toplamda 140 kilometre isale hattı, 30 kilometre de bağlantı hattı ve 4 bin tonluk içme suyu deposu yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Biz göreve geldiğimizde ilçelerimizi tek tek dolaşarak sorunları yerinde tespit etmiş ve insanlarımıza söz vermiştik. Şimdi verdiğimiz sözlerimizi yerine getirerek hizmet üretiyoruz. Her iki ilçemizin de içme suyu şebekeleri yenilecek ve aynı zamanda iki ilçemize de kaynak suyu içireceğiz" diye konuştu.

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