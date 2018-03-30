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’da operasyonu

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Adana’da sahte rakı operasyonu

'da 5 bin 235 litre 'boğma' olarak bilinen ele geçirildi. Merkez Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi'nde bir evde sahte boğma rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır variller içine doldurulmuş ve bir kısmı şişelenmiş 5 bin 235 litre sahte rakı bulundu. Polis, sahte rakıyı imha etti. Ayrıca depoda anason damıtmada kullanılan bir düzenek de bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana’da sahte rakı operasyonu
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