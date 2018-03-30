Afrin’in imarını Hatay üstlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgede kontrolün sağlanmasıyla birlikte, hayatın normale dönmesi için çalışmalara başlandı. Yeniden imar ve Türkiye'deki Afrinlilerin bölgeye dönmesi için başlatılacak tüm çalışmalar Hatay Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Afrin'e yönelik altyapıdan üst yapıya, insani yardımdan şehrin yeniden imarına kadar tüm konulardan sorumlu olacak ilçeler de belli oldu. Suriye sınırında yer alan Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçeleri, Afrin'in yeniden imarında görev alacaklar.

EL BAB VE CERABLUS'A GİTTİLER

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından El Bab, Azez ve Cerablus'ta yaşamı normal seyrine döndüren çalışmaları koordine eden Gaziantep Valiliği'nin çalışmaları, Afrin'in yeniden imarından sorumlu olan Hatay'a örnek olacak. Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu öncülüğünde, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Paç, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'den oluşan heyet Azez, Cerablus ve El Bab'ı ziyaret etti. İki gün süren ziyaretlerde Suriye Görev Gücü kapsamında Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar'dan bilgi alan heyet, bölgenin yönetiminde ve kurumlar arası koordinasyonda nasıl hareket etmeleri konusunda da bilgilendirildi. Heyet ayrıca bölgedeki insani yardımlardan sorumlu olan AFAD ve Kızılay yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Heyetin ziyaretleri boyunca El Bab Polis Merkezi, El Bab Mahalli Meclisi, Cerablus ilçe merkezi ve yerel yönetimler konusunda Suriyelilerle de görüşmeler yaptığı bildirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın sona erip bölgenin tamamen terörden temizlenmesinin ardından Hatay Valiliği koordinasyonunda 4 ilçe kaymakamlığı ve belediyelerinin Afrin'in yeniden imarı ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.