Başkan Fatih Erkoç, şampiyonları ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Çorum'da düzenlenen Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcuları kabul etti. Erkoç, güreşçileri başarılarından dolayı kutladı. Takımın şampiyonadan 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya ve 144 puanla Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Erkoç, "Büyük gurur yaşadık" dedi.

ÜST ÜŞTE BAŞARI

Geçen ay yıldızlarda Türkiye şampiyonu olduklarını hatırlatan Erkoç, "Şimdi de gençlerde Türkiye şampiyonu olduk. Güreşte Türkiye'nin geleceğine damga vuran bir takım oluşmakta. İnşallah bu kardeşlerimizden dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Bu konuda kardeşlerimizi yetiştirme gayreti içindeyiz" diye konuştu.