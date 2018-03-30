Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Başkan Fatih Erkoç, şampiyonları ağırladı

Başkan , şampiyonları ağırladı

Türkiye ’ndan birincilikle dönen pehlivanları kabul eden Belediye Başkanı , “Büyük gurur yaşadık” dedi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Başkan Fatih Erkoç, şampiyonları ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı , 'da düzenlenen Türkiye 'nda şampiyon olan sporcuları kabul etti. Erkoç, güreşçileri başarılarından dolayı kutladı. Takımın şampiyonadan 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya ve 144 puanla Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Erkoç, "Büyük gurur yaşadık" dedi.

ÜST ÜŞTE BAŞARI
Geçen ay yıldızlarda Türkiye şampiyonu olduklarını hatırlatan Erkoç, "Şimdi de gençlerde Türkiye şampiyonu olduk. Güreşte Türkiye'nin geleceğine damga vuran bir takım oluşmakta. İnşallah bu kardeşlerimizden dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Bu konuda kardeşlerimizi yetiştirme gayreti içindeyiz" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Fatih Erkoç, şampiyonları ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN