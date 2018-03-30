Belediyeden fuara katılanlara 10 ton limon

ERDEMLİ Belediyesi ilçeyi her platformda tanıtmaya devam ediyor. Ankara Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda Erdemli Belediyesi standı büyük ilgi gördü. Fuara katılanlara 10 ton limon dağıtıldı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, fuarlarda ilçenin güzelliklerini tanıtma çabasında olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Tollu, Erdemli'nin tanıtılması ile ilgili olarak bu tür fuarları önemsediklerini kaydederek, bundan sonrası için de ilçenin adını duyurmak üzere bu tür fuarlara Erdemli Belediyesi olarak katılmaya devam edeceklerini ifade etti.

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