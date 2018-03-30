Bozyazı’dan Afrin’e 20 ton muz gönderildi

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki muz üreticileri bir araya gelerek 20 ton muzu Afrin'e gönderdiler. Bozyazı Kaymakamı Hayati Taşdan, Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atakan ve Bozyazı Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Mustafa Şen'in ortak organizasyonları sonucunda ilçede muz üretimi yapan çok sayıda üretici Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere destek amacıyla bin 350 kasadan oluşan 20 ton muzu gönderdi.

"TUZUMUZ OLSUN"

Bozyazı Kaymakamı Hayati Taştan, anlamlı bir olayı gerçekleştiren tüm muz üreticilerine teşekkür ederek, "Yüreğimiz kahramanlarımızla beraber. Bozyazılı muz üreticileri, kahramanlarımıza bir nebze destek amacıyla çorbada tuzumuz olsun dediler. Mehmetçiklerimiz afiyetle yesin" dedi. Bozyazı Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Mustafa Şen de "Dualarımız askerimizle" diye konuştu.