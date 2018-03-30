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Bozyazı’dan ’e 20 ton muz gönderildi

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Bozyazı’dan Afrin’e 20 ton muz gönderildi

'in Bozyazı ilçesindeki muz üreticileri bir araya gelerek 20 ton muzu 'e gönderdiler. Bozyazı Kaymakamı Hayati Taşdan, Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atakan ve Bozyazı Hal Komisyoncular Derneği Başkanı 'in ortak organizasyonları sonucunda ilçede muz üretimi yapan çok sayıda üretici Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere destek amacıyla bin 350 kasadan oluşan 20 ton muzu gönderdi.

"TUZUMUZ OLSUN"
Bozyazı Kaymakamı Hayati Taştan, anlamlı bir olayı gerçekleştiren tüm muz üreticilerine teşekkür ederek, "Yüreğimiz kahramanlarımızla beraber. Bozyazılı muz üreticileri, kahramanlarımıza bir nebze destek amacıyla çorbada tuzumuz olsun dediler. Mehmetçiklerimiz afiyetle yesin" dedi. Bozyazı Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Mustafa Şen de "Dualarımız askerimizle" diye konuştu.

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Bozyazı’dan Afrin’e 20 ton muz gönderildi
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