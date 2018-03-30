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Çağ’da ‘Aile, ve İlişkiler’ konferansı

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Çağ’da ‘Aile, Çocuk ve İlişkiler’ konferansı

EĞİTİMDE 32'nci yılını geride bırakmaya hazırlanan 'nde Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Uğuz tarafından velilere 'Aile, ve İlişkiler' konulu konferans verildi. Çok sayıda velinin katıldığı seminerde Prof. Dr. Şükrü Uğuz, çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yaptı. Velilerle yaptığı yaratıcı drama etkinlikleri ile katılımcılarla keyifli anlar paylaştı. Çağ Koleji yetkilileri, bu tür konferansların yıl içinde devam edeceğini kaydetti.

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Çağ’da ‘Aile, Çocuk ve İlişkiler’ konferansı
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