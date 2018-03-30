Çağ’da ‘Aile, Çocuk ve İlişkiler’ konferansı

EĞİTİMDE 32'nci yılını geride bırakmaya hazırlanan Çağ Koleji'nde Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Uğuz tarafından velilere 'Aile, Çocuk ve İlişkiler' konulu konferans verildi. Çok sayıda velinin katıldığı seminerde Prof. Dr. Şükrü Uğuz, çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yaptı. Velilerle yaptığı yaratıcı drama etkinlikleri ile katılımcılarla keyifli anlar paylaştı. Çağ Koleji yetkilileri, bu tür konferansların yıl içinde devam edeceğini kaydetti.

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