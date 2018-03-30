Seviye tespit sınavı 2 Haziran’da olacak

Yakın Doğu Koleji, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 'Burs sıralama, seviye tespit ve giriş sınavı' 2 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Sınav sonucunda öğrencilere 'Dr. Suat Günsel Bursu', 'Tam eğitim bursu', 'Yarım eğitim bursu' ve 'Çeyrek eğitim bursu' hakkı verilecek. SınavYDK Ortaokul Binası'nda saat 09.00'da iki oturum olarak yapılacak. Sınav kayıtları 2 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binası Sekreterliği'nden yapılacak. Sınav kaydı için aday öğrencinin, beşinci sınıfta okuduğunu belgeleyen öğrenci belgesi, sınav kayıt ücreti 100 Türk Lirası ile bir adet fotoğrafı gerekiyor.

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