Sırrıberk Arslan: Kimin tarafından baksam büyük hizmet görüyorum

BUGÜN NELER OLDU

Biliyorum şimdi kıskananlar hasetinden çatır çatır çatlıyorlar.Kimi beceriksizler kendileri beceremediği için, kimi kendini bu şehrin sahibi sanan yaratıklar da mazbatasını aldığı günden itibaren kendilerine ve avanelerine değil, Kahramanmaraş halkına hizmet ettiği için koca karı gibi dedikodusunu yapıp, fırsat buldukları her ortamda aleyhinde çalıştıkları Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç 'un bir bir hayata geçirdiği büyük projeleri duydukça patlayacak noktaya geliyorlar.Varsın onlar 'İtler ürür kervan yürür' misali ağızlarından salyalar akıtsınlar.Büyükşehrin Büyük Başkanı olan Sayın Fatih Erkoç 'Halka hizmeti, hakka hizmet sayan' AK geleneğin neferi olduğu için o inandığı ve bildiği hizmet yolunda durmadan devam edeceğine eminim.Açık söyleyeyim bu yazıyı yazarken biraz empati yapıp, kendimi Fatih Erkoç'un büyük hizmetlerini görmeden lav lav konuşanların yerine koydum. Bir de bu pencereden bakayım diye.İtiraf edeyim, vallahi adamlar haklı kardeşim.Sen bırak hafta sekiz, Cuma dokuz, şehir merkezinde suların kesildiği, bir damla suya hasret kaldığımız sorunlar çözülmüş.Hatta bu adam 42 yıl önce döşenmiş ve bugün ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiş Pazarcık'ın şu şebekesinin tamamını değiştiriyor.Burası yetmezmiş gibi Göksun ilçesinde de içme suyu için 24 milyonluk bir yatırıma imza atmış. Her iki ilçenin insanına da mis gibi kaynak suyu içirecek.Bu kadar mı?Nerdee… Kahramanma-raş'ın merkez ilçesinde son 20 yılda tek çivi çakılmayan ulaşım konusunda da hiç durmamış ki 3 yılda açtığı ve yapımını sürdürdüğü dev bulvarlar, yeni caddeler, yeni kavşaklar, alt ve üst geçitler. Say say bitmez… En son şehrin tam kalbinde bin 500 araçlık Avrupa standartlarında, modern ve her türlü ve ihtiyacı karşılayacak düzeyde yaptığı Arasa Otoparkı… Başka?Kapısı herkese açık ama adam yerinde yok.Tam buradan vurayım diyorum, bir bakıyorum sabah çayında esnafla, bir bakıyorum hasta teyzenin başucunda, bir bakıyorum şehrin tarihi kültürüyle, bir görüyorum şehri sosyal ve ekonomik yönden kalkındıracak Yedikuyular gibi, başında kaskı, ayağında çizmesiyle devasa proje elinde inşaatın tepelerinde… Yok, kusura bakmayın, Fatih Erkoç ve ekibinin yaptıklarını daha fazla sayarak hasetimden, kıskançlığımdan, çekememezliğimden, başkanı kendi menfaatim için kullanamayışımdan dolayı çatlayıp ölmek istemiyorum.Şimdi bu empatiyi bırakıp yüz binlerin olduğu, benim safiyane vatansever, ahde vefayı bilen, hatır gönül sayan Kahramanmaraşlılarımın yanına dönüyorum ve "Allah senden razı olsun Sayın Fatih Erkoç" diyorum.Hayırlı Cumalar…