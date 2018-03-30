Teniste TSYD – ATDSK işbirliği

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi, Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDS) yönetimi ile 10 bin lira ödüllü turnuva düzenlenmesi ve TSYD üyelerinin çocuklarına tenis dersi verilmesi yönünde işbirliği yapma kararı aldı. TSYD Adana Şubesi'nin yeni Başkanı Ahmet Kurtul Çakın ile Yönetim Kurulu, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin'i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) turnuva takviminde yer alan, 5-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 10 bin TL ödüllü Kategori-2 Senyör Tenis Turnuvası'nın TSYD Adana Şubesi 10 bin TL Ödüllü Kategori-2 Senyör Tenis Turnuvası adıyla gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Başkan Çakın, Keskin'e TSYD rozeti takarak teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU