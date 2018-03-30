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Teniste işbirliği

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Teniste TSYD – ATDSK işbirliği

Spor Yazarları Derneği () Şubesi, Adana Tenis, Dağ ve Kulübü (ATDS) yönetimi ile 10 bin lira ödüllü turnuva düzenlenmesi ve TSYD üyelerinin çocuklarına tenis dersi verilmesi yönünde işbirliği yapma kararı aldı. TSYD Adana Şubesi'nin yeni Başkanı Ahmet Kurtul Çakın ile Yönetim Kurulu, Başkanı Ali Refah Keskin'i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) turnuva takviminde yer alan, 5-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 10 bin TL ödüllü Kategori-2 Senyör Tenis Turnuvası'nın TSYD Adana Şubesi 10 bin TL Ödüllü Kategori-2 Senyör Tenis Turnuvası adıyla gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Başkan Çakın, Keskin'e TSYD rozeti takarak teşekkür etti.

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Teniste TSYD – ATDSK işbirliği
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