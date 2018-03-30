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22. taziye evini açtı

’nin ilçeye kazandırdığı taziye evlerinin 22’ncisi, ’nde hizmete sunuldu

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Yüreğir Belediyesi 22. taziye evini açtı

'nin 'ne inşa ettiği taziye evi hizmete girdi. Çok 'nin açılışını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer ve davetliler katıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç için taziye evinde mevlit okutuldu.

"ŞEHİTLERE BORÇLUYUZ"
Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum. Bugün huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehidimizin aziz hatırası burada yapılan 'Çok Amaçlı Mahalle Evimizde' sonsuza kadar yaşayacaktır" diye konuştu.

ANLAMLI BİR GÜNDE
Başkan Çelikcan, şehit Gökhan Kılıç'ın anısına yapılan Çok Amaçlı Mahalle Evi'nin anlamlı bir , şehadete ulaştığı günün yıldönümünde açılmasının önemli olduğunu kaydetti. Vali Mahmut Demirtaş da "'Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak" ifadelerini kullandı

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Yüreğir Belediyesi 22. taziye evini açtı
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