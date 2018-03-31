6 final maçı

Spor Toto
1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri
, tüm konsantrasyonlarının üst lige çıkmaya yönelik olduğunu söyledi. Sözeri, ligde artık geri dönüşü olmayan haftalara girildiğini dile getirdi. Altı final maçına çıkacaklarını belirten Sözeri, bu müsabakaların hepsinin de aynı zorluk derecesine sahip olduğunu vurguladı. KOLAY MAÇ YOK
Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını aktaran Sözeri, "Kolay maç diye bir şey yok. Her maç aynı zorlukta. Zaten kalan haftalarda en az hata yapan takım başarılı olacaktır. O yüzden her maça ayrı hazırlanıp, hata ihtimallerimizi minimum seviyeye çekmeliyiz. Güzel bir ritim yakaladık. Ritmimizi sürdürürsek hedeflediğimiz Süper Lig
'e yükselebiliriz" dedi. DESTEK İSTEDİ
Ligde 2 Nisan Pazartesi günü Adana Demirspor
'u konuk edeceklerini anımsatan teknik adam, "Sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de taraftar desteğine ihtiyacımız var. Maç hafta sonu olsa bizim için daha iyi olacaktı ama her şeye rağmen Gaziantepli futbolseverler bizi yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.