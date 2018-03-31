Gümrük kaçağı ilaçlara el konuldu

Mersin
'de
polisin bir eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 44 bin 190 adet gümrük kaçağı ilaç ve benzeri malzeme ele geçirdi. Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde Suriye
uyruklu İ.M. ve M.K.R.'nin gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç pazarladığı bilgisine ulaştı. DEĞERİ 500 BİN LİRA
Harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 14 bin 281 tablet cinsel içerikli olduğu değerlendirilen hap, 50 cinsel içerikli sprey, 27 bin 439 tablet çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç, bin 301 ampul iğne, 483 adet şurup, 166 krem, damla, pudra, 300 gebelik testi kiti, 170 enjektör ele geçirildi. Piyasa değeri 500 bin lira olan malzemelere el konuldu. İ.M. gözaltına alınırken, M.K.R. ise aranıyor.