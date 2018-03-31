Silifke Ovası’nı tuzlu su vurdu

Mersin
'in Silifke ilçesine bağlı Arkum Mahallesi'ndeki tarım arazi
leri Cırba Deresi
'nin tehdidi altında. Mahallede yaşayan vatandaşlar, özellikle yaz mevsiminde deniz suyuyla dolan derenin ovadaki arazileri tehdit ettiğini söylediler. Yazın suların azalmasına bağlı olarak deniz suyunun dere yatağına dolduğunu söyleyen mahalle sakinleri, tuzlu suyun tarım arazilerine kadar ulaştığını, Göksu deltasındaki ekili alanlarda toprağı verimsiz hale getirdiğini söylediler. VERİMİ AZALIYOR
Geçimini çiftçilikle kazanan Arkumlu çiftçiler, kışın kar ve yağmur sularıyla dolan Cırba Deresi'nin sularının yazın çekildiğini, deniz seviyesinin altında kalan dere yatağının tuzlu suyla dolduğunu belirttiler. Deniz suyunun bahçelerine karışma ihtimali olduğunu, bunun geçmiş yıllarda defalarca yaşandığını kaydeden vatandaşlar, gün geçtikçe azalan verimli toprakların kurtarılması için önlem alınmasını istediler. ÜRETİCİ ZARAR GÖRÜYOR
Arkum Mahalle Muhtarı Mustafa Gökler, Silifke Ovası
'nda bulunan Cırba Deresi'nin, taşıdığı deniz suyunun bahçelere karışmaması için denize bağlanması gerektiğini söyledi. Gökler, "Denize sıfır olan yerlerde bahçesi bulunan ve geçimini çiftlikle kazanan çilek, domates ve muz yetiştiricileri, denizin kabarması sonucu büyük zarar görüyor. Dere ağzına set çekilmesini istiyoruz. Böylece ovadaki su denize akıtılacak, deniz suyunun da bahçelere karışması önlenecektir" dedi. KANAL PROJESİ VAR
Deniz suyunun arazileri üzerindeki tehdidini ortadan kaldıracak bir proje hazırladıklarını dile getiren Gökler, yetkililerden destek isteyerek şunları söyledi: "Projemiz dere suyunu denize ulaştıracak, deniz suyunun tarım arazilerine ulaşmasını engelleyecektir. İncelenir ve hayata geçirilirse bu sıkıntıdan kurtuluruz. Ama biz devlet desteği almadan bunu hayata geçiremeyiz. Sayın Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ve DSİ yetkililerinden yardım bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda yapılır."