Böbrek tamam sıra düğünde

Antalya'da babası Vedat Hare'nin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Büşra Hare (21) şimdi dünya evine girecek olma heyecanı yaşıyor. 16 yaşındayken böbrek yetmezliği teşhisi konulan Hare, bir yıl önce nişanlandığı Ahmet Tosun'un ısrarıyla nakil olmuştu. Tosun nişanlısına bir böbreğini vermek istemiş ancak testlerde bağışçı olamayacağı tespit edilmişti. Ardından kızına böbrek vermek isteyen Vedat Hare'nin nekil için uygun olduğu görülmüştü. Hare, Akdeniz Üniversitesi'nde bir hafta önce gerçekleşen operasyonla sağlığına kavuştu. İyileştiği ve evlilik hazırlıklarına başladığı için mutlu olduğunu söyleyen Hare, "İkinci hayatımı evlilikle taçlandıracağım" dedi.

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