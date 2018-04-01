Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Böbrek tamam sıra düğünde

tamam sıra düğünde

Nişanlısının ısrarıyla organ nakli olmaya karar veren , babasının bağışladığı le sağlığına kavuştu. Büşra Şimdi düğün hazırlığında

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Böbrek tamam sıra düğünde

Antalya'da babası 'nin bağışladığı le yaşama tutunan (21) şimdi dünya evine girecek olma heyecanı yaşıyor. 16 yaşındayken böbrek yetmezliği teşhisi konulan Hare, bir yıl önce nişanlandığı Ahmet Tosun'un ısrarıyla nakil olmuştu. Tosun nişanlısına bir böbreğini vermek istemiş ancak testlerde bağışçı olamayacağı tespit edilmişti. Ardından kızına böbrek vermek isteyen Vedat Hare'nin nekil için uygun olduğu görülmüştü. Hare, 'nde bir hafta önce gerçekleşen operasyonla sağlığına kavuştu. İyileştiği ve evlilik hazırlıklarına başladığı için mutlu olduğunu söyleyen Hare, "İkinci hayatımı evlilikle taçlandıracağım" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Böbrek tamam sıra düğünde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN