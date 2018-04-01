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Denetimli hükümlüler fidan dikti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Denetimli hükümlüler fidan dikti
KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde denetimli serbestlik cezası alan 15 hükümlü, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut ve beraberindeki heyetle birlikte Kızılcaoba Mahallesi'ndeki bulunan Şehitler Hatıra Ormanı'na 300 fidanı dikti. Kaymakam Tuncay Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye çağrısı ile Orman Bakanlığımızın başlattığı bir seferberlik var. Bu seferberliğe katkıda bulunmak amacıyla denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik" dedi.
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Denetimli hükümlüler fidan dikti
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