ETSO ‘5 Yıldızlı Dijital Oda’ ödülünü kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye genelinde verilen hizmet ve kalite baz alınarak yapılan çalışmalar sonunda ödül olan odalar açıklandı. Türkiye genelinde ilk 10'a giren Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) çalışmalarından dolayı "5 Yıldızlı ve Dijital Oda" ödülüne layık görüldü. TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletvekilleri, İş adamları, Oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı ve yönetim kurulu üyeleri ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.