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spor’a sportif direktör

Futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Elyasa Süme, kırmızı-siyahlı kulüpte sportif direktörlük görevine getirildi

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Gaziantepspor’a sportif direktör
Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen spor'da, sportif direktörlük görevine Elyasa Süme getirildi. Türk futboluna ve Gaziantepspor'a uzun yıllardır hizmet eden, takım kaptanlığını üstlenen Elyasa Süme'nin, futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz ile görüşen Elyasa Süme'ye kulüp bünyesinde yeni bir görev verilmesinin kararlaştırıldığının belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Yapılan görüşmede gerek kişiliği gerekse profesyonelliğiyle örnek bir insan olan Elyasa Süme'nin genç oyuncularımıza ağabeylik yapması ve tecrübelerini aktarması, ayrıca FIFA transfer dosyalarının takibi ile kulübümüz profesyonel işlerinden sorumlu olarak, sportif direktörlük görevine getirilmesine karar verilmiştir. Elyasa Süme'ye yeni görevinde başarılar dileriz.
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Gaziantepspor’a sportif direktör
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