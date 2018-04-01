Melekler lige döndü

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 31 puanla, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Kastamonu Belediyespor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Muratpaşa Belediyesi, bugün oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediye maçıyla lige dönüş yapıyor Milli maçlar nedeniyle lige verilen yaklaşık 1 aylık aranın ardından galibiyet için parkeye çıkacak olan Paşa'nın Melekleri'nde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bugün saat 15.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda başlayacak karşılaşmayı Ankara bölgesinden İsmail Doğan ve Küntay Taşkın yönetecek.

SIRADA KUPA VAR

Paşanın Melekleri, lig maçının ardından Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı için kampa girecek. Muratpaşa, çeyrek final ilk maçında kendi evinde Yenimahalle Belediyesi ile 4 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de karşılaşacak.