Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Öğrenciler robot yapmayı öğrendi

Öğrenciler robot yapmayı öğrendi

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Öğrenciler robot yapmayı öğrendi

Antalya'nın Finike ilçesindeki 'nde () okul sonrası saatlerde bilişim teknolojileri eğitimi alan öğrenciler robot yapmayı öğreniyor. Her öğrenci kendi hayal gücüyle ürettiği robota, kodlama tekniğini kullanarak can veriyor. Hazırladıkları mekanizmaları sensörler ve motor kullanarak çalıştıran öğrenciler bu ay Bilim Sanat Merkezleri arasında yapılacak yarışmada derece almayı hedefliyor. Finike BİLSEM Müdürü Mehmet Ali Özkan, "Şu anda 40 öğrencimiz var. Buraya gelen öğrencilerimiz destek 1 eğitiminden başlayarak projeyle eğitimlerini tamamlıyor" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler robot yapmayı öğrendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN