Osmaniye’de Off Road heyecanı

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smaniye Belediyesi ve Off- Road Kulübü'nün işbirliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Off Road Şenlikleri 8 Nisanda yapılacak. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar için kente, Türkiye'nin birçok kentinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracı katılacak. Osmaniye
Belediyesi Samet Aybaba İzci Kampı civarı Off-Road pistinde düzenlenecek olan yarışlarda adrenalinin en üst düzeyde olması beklenirken, yarış pistinin düzenleme çalışmaları belediye ekipleri tarafından tüm hızıyla devam ediyor.