Osmaniye’de Off Road heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

smaniye Belediyesi ve Off- Road Kulübü'nün işbirliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Off Road Şenlikleri 8 Nisanda yapılacak. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar için kente, Türkiye'nin birçok kentinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracı katılacak.Belediyesi Samet Aybaba İzci Kampı civarı Off-Road pistinde düzenlenecek olan yarışlarda adrenalinin en üst düzeyde olması beklenirken, yarış pistinin düzenleme çalışmaları belediye ekipleri tarafından tüm hızıyla devam ediyor.