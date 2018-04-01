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Tarsus’a modern spor merkezi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Tarsus’a modern spor merkezi
Tarsus Belediyesi tarafından Şehitlertepesi Mahallesi'ne yaptırılan Veyis Kemal Erdem Yaşam Boyu Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. 1984-1989 yılları arasında Tarsus Belediye Başkanı olarak görev yapan Veyis Kemal Erdem'i adı Yaşam Boyu Spor Merkezi'ne verildi. Tesise adı verilen Veyis Kemal Erdem, duygulu dolu anlar yaşadığını söyledi. Belediye Başkanı Şevket Can, "Spor beden ve ruh sağlığı açısından ve sosyal ilişkilerimiz açısından vazgeçilmez aktivitelerden biri olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Bugün 33'ncü açılışımız olan bu tesisin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Buradan yetişen sporcular kentimizin adını başarı ile duyuracak" dedi.
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Tarsus’a modern spor merkezi
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