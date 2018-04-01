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Ulaşıma 116 yeni otobüs

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Ulaşıma 116 yeni otobüs

Antalya'da ın rahatlatılması için Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sistemine yeni otobüsler eklenecek. Büyükşehir Belediyesi 75 adet 12 metrelik, 41 adet 8.5 metrelik olmak üzere toplam 116 yeni aracı toplu ulaşım sistemine dahil ediyor. Ulaşım çağrı merkezine gelen istek ve talepler doğrultusunda sefere konulan yeni otobüslerle Antalya'da toplu ulaşım toplam 662 araçla sağlanacak.

BEKLEME AZALACAK
Artan otobüs sayısıyla beraber seferler sıklaşırken, vatandaşların duraklarda bekleme süresi azalacak. Kırsal bölgelerde ise ulaşım hizmeti verilmeyen nokta kalmayacak. tarafından 2017 yılının Şubat ayında tek tip otobüse dönüşümün sağlanması üzerine Antalya'da 471 özel sektör ve 80 adet belediye otobüsü olmak üzere 551 araçla toplu taşıma hizmeti gerçekleştiriliyordu.

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Ulaşıma 116 yeni otobüs
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