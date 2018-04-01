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Uzunca: Çorum maçı çok önemli

Bugün evinde Çorum Belediyespor’u ağırlayacak olan spor’un teknik adamı İbrahim Uzunca, rakibi önemsediklerini belirtti

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Uzunca: Çorum maçı çok önemli
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 29 puanla 15. sırada yer alan spor bugün sahasında Çorum Belediyespor'u konuk edecek. Saat 15.00'te başlayacak olan zorlu mücadelenin hazırlıklarını yeni teknik direktörü İbrahim Uzunca gözetiminde tamamlayan takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik adam Uzunca, futbolcularının performansını beğendiğini belirterek, "Çok kaliteli ve iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Hedefimiz kalan maçlarda Osmaniyespor'u layık olduğu yere çıkartmak. Öncelikli olarak Çorum Belediyespor engelini aşmak zorundayız. Bu maçta bizler kadar taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor" dedi.
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Uzunca: Çorum maçı çok önemli
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