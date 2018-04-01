Uzunca: Çorum maçı çok önemli

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3. Lig 3. Grup'ta 29 puanla 15. sırada yer alan Osmaniye
spor bugün sahasında Çorum Belediyespor'u konuk edecek. Saat 15.00'te başlayacak olan zorlu mücadelenin hazırlıklarını yeni teknik direktörü İbrahim Uzunca gözetiminde tamamlayan takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik
adam Uzunca, futbolcularının performansını beğendiğini belirterek, "Çok kaliteli ve iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Hedefimiz kalan maçlarda Osmaniyespor'u layık olduğu yere çıkartmak. Öncelikli olarak Çorum Belediyespor engelini aşmak zorundayız. Bu maçta bizler kadar taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor"
dedi.