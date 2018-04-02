Diyarbakır'da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluğu olan otizm Amerikan Psikiyatri Birliği'nin 2000 yılında yayımladığı DSM-IV-TR kılavuzuna göre, toplumsal etkileşimde ve iletişimde yetersizlikler ile davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntü özelliklerini içeriyor. Her Yıl 2 Nisan'da otizme dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Diyarbakır Düşünür Kolejinin öncülük ettiği, Diyarbakır Tigris Bisiklet kulübü yöneticileri ve Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile bir etkinlik düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir öğretmen evi konferans salonunda başlayan etkinlikte öncelikle seminer düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, Düşünür Koleji Güneydoğu Bölge Koordinatörü Ahmet Özmen, Yeniden Doğuş Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay ve Spor Eğitim Uzmanı Cahide Elaltunkara, otizmde erken tanı ve tedavi yöntemleri ve otizmin ne olduğu konularında bilgi verdi.

Seminerin ardından 'Otizmi Fark Et Yaşamı Paylaş' yazılı tişörtler giyen sporcular ve destek sağlamaya gelen kişiler Diyarbakır'ı bisiklet ile dolaşarak Otizm Farkındalık Gününe dikkat çekti. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde 11. kampüsünü Diyarbakır'a açacak olan Düşünür Koleji sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam ediyor.

