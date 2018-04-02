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Emniyet ve üniversite paylaşımda bulunmalı

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Emniyet ve üniversite paylaşımda bulunmalı
K.MARAŞ Emniyet Müdürü Doğan İnci, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. KSÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette İl Emniyet Müdürü İnci ile bir süre görüşen Rektör Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken nazik ziyaretinden dolayı İnci'ye teşekkür etti. Rektör Can ve İl Emniyet Müdürü İnci, üniversite ve emniyet kurumlarının işbirliği ve paylaşımlarının daha sağlıklı kararlar alma, toplum huzuruna dayalı güven ve kalkınma ortamının temelini oluşturmada önemli bir etken olduğu konusunda ortak görüşlerini ifade etti. İnci, misafirperverliği için Can'a teşekkürlerini sunarak rektörlük görevinin KSÜ ve için hayırlara vesile olması temennisini iletti.
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