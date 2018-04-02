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'te 2 Nisan Dünya kutlaması

’te, 2 Nisan Dünya nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:26
Kilis'te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlaması

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya nedeniyle Otizm hastalığına dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Hacı Cümbüş kavşağında Otizm hastalığına dikkat çekmek için bir yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet meydanında sona eren yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, 2 Günü nedeniyle etkinlik düzenlediklerini, 81 ilde benzer etkinlik yapıldığını söyledi.

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Kilis'te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlaması
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