Melih ABİ: Baraj Yolu’ndaki üst geçidin hali içler acısı

Bu üst geçitten siz olsanız geçer misiniz?

Fotoğraf Baraj Yolu Hastaneler Kavşağı'nın hemen üst tarafındaki yaya geçidinde çekilmiş.

Merdivenleri çok dik.

Yaşlıların kullanması zor.

Fiber koruma kırık dökük.

Yapılıp öylece bırakılmış.

Yer yer boşluklar da var.

Kırıldı mı, kırdılar mı bilmiyorum?

Ama yapılmamış.

Bir iş, iş olsun diye yapılmaz…

İşlevli olsun, insanlar kullansın…

Gösterişin dışına çıkın…

***

Kent içi otoyol trafiği bakımı hafta sonu yapılsın



Adana yolları taştan…

Hayır delik deşik.

İnsanlar mecburen otoyol bağlantılarını kullanıyor.

Ama buna da bin pişman…

Trafik zaten çok yoğun.

Trafik ışığı olmayan 4-5 şeritlik yolda adım adım ilerliyorsunuz.

Neden? Çünkü orada da yol yapım çalışması var.

Hepsi mi aynı ana denk gelir kardeşim.

Bunun hastası var, ustası var…

Hiç mi plan yapmıyorsunuz?

Bari çalışmayı cumartesi ve pazara bırakın.

Sakin zamanda yapın.

İnsanlara eziyet etmeyin.