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için pedal çevirdiler

Yeşilay Şubesi tarafından organize edilen ve 8. düzenlenen bisiklet turu yapıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:45
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen ve 35 ilde eş zamanlı yapılan bisiklet turu, Iğdır Kılıçlar Anıt Müzesi önünde başlayarak Atatürk caddesi üzerinde bulunan binası önünde son buldu.

Başkanı Adem Çakmak, " için pedal çeviriyoruz" programı kapsamında 5 ülke ve 35 ilde aynı anda faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. Çakmak, "faaliyetimizin amacı insanları bağımlılıktan kurtarmak ve bu tür etkinlikler yaparak insanların spora yönelmelerini sağlamak. Öğrenci ve kulüplerden oluşan 200 kişiyle birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlikte bize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.
Iğdır Valiliği önünde kurulan çadırda katılımcılara su ve kek ikram edilmesinin ardından program sona erdi.

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Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
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