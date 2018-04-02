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Seyir halindeki otomobil kül oldu

’ın Kahta ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:04
Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu

Edinilen bilgiye göre, yönetimindeki 03 PP 345 plakalı otomobil, Kahta- Karayolu 15.kilometrede bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Motor kısmından alev alan otomobil, biranda alev topuna dönerken otomobil sürücüsü otomobilden inerek durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda elavler söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında demir yığınına dönen otomobil otoparka çekildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Seyir halindeki otomobil yanarak kül oldu
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