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ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

'da ile otomobilin çarpıştığı da 25 kişi yaralandı.

AA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:05
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

Alınan bilgiye göre, Eğil ilçesinden 'a gelen Semih Ayyıldız yönetimindeki 21 AC 779 plakalı , Diyarbakır Elazığ karayolu 14. kilometresinde Abdulvahap Kaya'nın kullandığı 65 MM 739 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi. da, her iki araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı
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