40 dakikalık eşi dolandırıp kaçtı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Ali Tel adlı yaşlı adam evlilik vaadiyle dolandırıldı. Soyadını bile sormadığı 40 yaşındaki Emine ile evlendirilen Tel, "Evde sana ilk yemeği yapayım. Alışveriş yap" diyerek gönderildiği marketten elinde poşetlerle dışarı çıktığında kimseyi bulamayınca dolandırıldığını anladı. Karakola giderek şikayetçi olan Mehmet Ali dede, kendisini dolandırılan Emine adlık adının bulunmasını istedi. "YOL ARKADAŞI İSTEDİM"
Elbistan ilçesi Akbayır Mahallesi'nde yaşayan ve 8 yıl önce eşini kaybeden Mehmet Ali Tel, "8 çocuğum da evlenip evden ayrılmasıyla yalnız yaşamak istemiyordum. Bu nedenle çevremdekilerden bana uygun birini bulmalarını istedim. Hacı Arslan isimli arkadaşım beni evlendirebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Pazarcık ilçesinde isminin Emine olduğunu öğrendiğim 40 yaşlarındaki kadınla tanıştırdı. Kadın benimle evlenmeyi kabul etti. Arkadaşım olan Hacı Arslan bize nikahı kıydı" dedi. ŞİKAYETÇİ OLDU
Evlendiği kadının kız kardeşine hediye olarak bin liralık yüzük aldığını anlatan Mehmet Ali Tel, "Emine'yi bulan adama da 500 lira verdim. Eşim Emine'ye de 15 bin 500 liralık altın aldım. Toplam 17 bin lira para harcadım. Sonra aracı olan arkadaşım arabasının arızalandığını ve sanayiye gitmesi gerektiğini söyleyip yanımızdan ayrıldı. Emine de bana evde yemek yapmamız için alışveriş yapmamız gerektiğini söyledi. Markete girip çıktığım da karım yoktu. Saatler geçti, gelmedi. Bunun üzerine polise gittim" diye konuştu.