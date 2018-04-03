Gaziantep’te karate şampiyonası

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu'nun düzenlediği Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonayı izleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, ailelerin çocuklarıyla şampiyonaya gelmelerinin büyük bir özveri ve incelik olduğunu kaydetti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da, "Pırıl pırıl gençleri gördükçe heyecanlanıyorum. Çünkü Türk karatesinin geleceği sizlerin omuzunda yükselecek" dedi.