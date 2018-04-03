Yargı mensupları tarihi mekanları gezdi

HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Yargıtay Üyeleri Ahmet Yener ve Ömer Faruk Herdem, Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, öncelikle Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Burada Vali Erin'le bir süre görüşen heyet ardından Şanlıurfa İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve üyeleri ile biraraya geldi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'na da nezaket ziyaretinde bulunan heyet, ardından Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini gezdi.

Göbeklitepe, Balıklıgöl, Harran, Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, Halfeti ve Birecik'teki tarihi ve turistik mekanların ziyaret edildiği gezi sonrasında heyet üyeleri, "Göbeklitepe, tarihçilerin, arkeologların ve tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çeken eşsiz bir değer. Fırat nehriyle hayat bulan Halfeti ve Birecik, Harran'da yer alan birbirinden önemli eserler tüm insanlık için kültürel bir miras. Şanlıurfa, tarihi yapılarıyla, Balıklıgölüyle, müzeleriyle, mutfağıyla, eşsiz bir tarih ve inanç kenti. Misafirperverlikleriyle, hoşgörüleriyle, insanlara olan saygısı, sevgisi, yardımseverliği ve birçok özelliğiyle gerçek bir Peygamberler şehri olduğunu bizlere hissettiren Şanlıurfalılar, her türlü övgüyü hak ediyor. Bu vesileyle Bireysel İş Hukuku eğitimi nedeniyle geldiğimiz Şanlıurfa'da gösterdikleri yakın ilgiden ötürü Valimize, Garnizon Komutanımıza, Cumhuriyet Başsavcımıza, İl Emniyet Müdürümüze ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

