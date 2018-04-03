Yine köpek dehşeti

İzmir
'de köpek dehşeti bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Çiğli'de pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Soner Edis'in ardından bu kez Karşıyaka'da bulldog cinsi köpek dehşet saçtı. Geçtiğimiz cumartesi günü Karşıyaka Cemal Gürsel Sokak'ta meydana gelen olayda, sahibinin yanından kaçan Bulldog cinsi köpek çiçekçi dükkanına girdi. İçeride köpek olduğundan habersiz 33 yaşındaki Emine Çetinkaya dükkana girdi. Dükkanına giren Çetinkaya'ya saldıran bulldog, dükkanın içini adeta savaş alanına çevirdi. Ayaklarından yaralanan Çetinkaya uzun süre dükkanda köpek ile boğuştu. Çevre esnafından yardım isteyen Çetinkaya'ya kimse yardım edemedi. Çetinkaya köpekten korunmak için dükkandaki masanın üzerine çıkarak 112'yi arayarak yardım istedi. 3 KİŞİYE SALDIRDI
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekibinde görevli doktor Alp Özata, yaralanan Çetinkaya'ya müdahale etmek için dükkana girdi. Bulldog cinsi köpek bu kez de dükkana giren doktor Özata'ya saldırdı. Doktor ayaklarından ve ellerinden yaralandı. Ardından olay yerine gelen bir polis memurunu da ayaklarından ısırdı. Saldırgan köpek ardından olay yerinde bekleyen ambulansın içine kaçtı. Polis memuru saldırgan köpeği etkisiz hale getirmek için ambulansın içinde duran bulldoga iki el ateş etti. Köpek yaralanırken, ambulansın kapıları kapatıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan ikinci bir ambulansla yaralılar Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşadıklarını Egeli Sabah'a anlatan Emine Çetinkaya, "Korkudan masanın üzerine çıkıp ambulansı bekledim. Yardım istememe rağmen çevre esnafından ve vatandaşlardan kimse bana yardım edemedi. Hayvanseverim ama bu tip saldırgan köpeklerin ağzında ağızlık bulunması gerekiyor. Bu şekilde dolaştırılmalılar. Zincirini koparmış olabilir ama ağızlık olsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Ayaklarımdan yaralandım. 1 ay iş göremez raporum var. Dükkanıma maddi olarak zarar verdi. Olayın psikolojik boyutu zaten ayrı. Köpek ile uzun süre boğuştum" dedi. Öte yandan köpeğin sahibi yaşlı kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.